Дешевый газ в Беларуси подорвет украинские предприятия?

Народный депутат от Партии регионов Василий ГОРБАЛЬ считает, что после предоставления Беларуси скидки на российский газ многие украинские предприятия стали неконкурентоспособными.

Такое мнение он высказал в рамках круглого стола в Институте Горшенина на тему «Украино-российские отношения: ближайшая перспектива».

«Учитывая значительную скидку на газ для Беларуси и цену в 165 долларов, это делает ряд украинских предприятий неконкурентоспособными по сравнению с белорусскими», - отметил В.ГОРБАЛЬ.

Поэтому он считает главным во взаимоотношениях с Россией на данный момент безотлагательное решение «газового вопроса».