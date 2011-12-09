Нацбанк может смягчить политику

Национальный банк Украины может пересмотреть монетарную политику в сторону смягчения в I квартале 2012 г. Об этом в ходе пресс-конференции заявила директор генерального департамента денежно-кредитной политики НБУ Елена Щербакова, передает РосБизнесКонсалтинг.

"В I квартале 2012 г. имеет смысл смягчить нашу политику. Второй квартал - всегда самый удачный", - отметила Е.Щербакова.

Она напомнила, что приближается Евро-2012. "Таким образом, ожидаются валютные подушки для экономики Украины. По нашим оценкам, увеличатся валютные поступления в Украину. II-III кварталы должны быть удачными для экономики", - отметила она.

Эти факторы, по словам Е.Щербаковой, позволят НБУ смягчить денежную политику.