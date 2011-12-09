Мораторий на продажу сельхозземель планируется продлить до 2013 года

Мораторий на продажу земель сельского хозяйственного назначения планируется продолжить до 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге председатель Комитета Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений Григорий КАЛЕТНИК (фракция Партии регионов).

Он отметил, что в Комитете доработан для рассмотрения в первом чтении проект закона «О рынке земли».

По его словам, в законопроекте предусмотрено внедрение рынка земли с января 2013 года. Он добавил, что в законопроекте предлагается, чтобы покупателями земли были только граждане Украины и государство. «Государство выступает покупателем в статусе органов местного самоуправления и органов местной власти», - добавил он.

Депутат отметил, что предполагается создание Государственного земельного банка. Г.КАЛЕТНИК подчеркнул, что в законопроекте предусмотрено, что одно лицо может купить не более 100 га земли.

Он также проинформировал, что данным законопроектом предлагается ограничить аренду земель на территории одного района и одной области. По его словам, физическое или юридическое лицо сможет арендовать в районе не более 6 тыс. гектаров земли и в области – не более 5% земель сельхозназначения.

При этом он добавил, что данное лицо должно быть обязательно зарегистрировано по месту расположения земли.

В то же время председатель профильного комитета обратил внимание, что притом, что в законопроекте предусмотрено внедрение рынка земли с 2013 года, но уже с даты принятия закона земли несельскохозяйственного назначения будут продаваться на аукционах.

Г.КАЛЕТНИК выразил надежду, что парламент до конца сессии (текущая сессия заканчивается в середине января 2012 года – УНИАН) примет данный законопроект в качестве закона.

На уточняющий вопрос журналистов, что будет в период с 1 января 2012 года (с этой даты заканчивается мораторий на продажу земли сельхозназначения – УНИАН) до даты подписания Президентом Украины принятого ВР закона, Г.КАЛЕТНИК ответил, что не будет ничего, потому что продажа земли сельхозназначения будет невозможной, поскольку нет механизма продажи земли.