Чернобыльцы под Кабмином отказались греться в автомобилях

Чернобыльцы, которые голодают в столичном парке под Кабинетом Министров, отказались греться в автомобилях депутатов и активистов.

Об этом сообщает пресс-служба "Коалиции участников оранжевой революции".

Ранее политик Александра Кужель на своей странице в сети Facebook сообщила, что у митингующих в Мариинском парке чернобыльцев "забрали все теплые вещи и одеяла".

Она призвала "подъехать к голодающим чернобыльцам и греть людей в машинах".

На ее призыв откликнулись депутаты Николай Катеринчук и Кирилл Куликов.

"Немного погревшись в машинах, чернобыльцы посоветовались и решили отказаться от этого. Объяснили свое решение тем, что их могут обвинить в тайном питании", - рассказали в КУПР.

"Ликвидаторы поблагодарили тех, кто предложил им такую ​​возможность, и вернулись в парк, кутаются в одеяла и сидят на кучах собранного дворниками листьев. Одеяла, чай и накидки от дождя с благодарностью принимают", - отметили в пресс-службе.

Как известно, чернобыльцы голодают под Кабмином с 30 ноября.

Украинская правда