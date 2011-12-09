«Лугансктепловоз» с журналистов денег не берет

ОАО «Лугансктепловоз» снимет свои претензии к газете «ХХІ век» о возмещении морального ущерба на сумму 250 тыс. грн. на стадии апелляции.

Об этом УНИАН сообщил руководитель пресс-службы компании Владимир СПЕКТОР.

По его словам, вчера состоялись переговоры гендиректора компании Сергея МИХЕЕВА с шеф-редактором газеты «ХХI век» Юрием ЮРОВЫМ.

С.МИХЕЕВ признал, что газета не должна нести ответственность за публикацию материала официального лица – депутата областного совета Владислава КРИВОБКОВА.

Была достигнута договоренность, что «Лугансктепловоз» снимет свои претензии к газете в апелляционном суде.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября Жовтневый районный суд Луганска удовлетворил иск ОАО «ХК «Лугансктепловоз» к редакции луганской газеты «ХХІ век» о защите деловой репутации и возмещении морального вреда на сумму 250 тыс. грн.

Поводом для иска послужила публикация в газете обращения депутата облсовета В.КРИВОБОКОВА, в котором тот критически отзывается о руководстве предприятия.

Суд привлек В.КРИВОБОКОВА как соответчика по иску о защите деловой репутации и возмещении морального ущерба.

Ранее шеф-редактор газеты Ю.ЮРОВ заявлял о том, что газета подала аппеляцию и рассчитывает договориться с истцами, потому что «четверть миллиона - это смерть для предприятия, будем на печатных машинках печататься».