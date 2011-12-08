В Донецке ограбили банк
19:55, 08 декабря 2011Общество
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Угрожали "предметом, похожим на пистолет"
Сегодня в Донецке неизвестные в масках совершили разбойное нападение на банк.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.
В сообщении отмечается, что сегодня в 16.35 на телефон «102» поступило сообщение о том, что двое неизвестных в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершили нападение на отделение банка «Капитал», расположенное в Калининском районе Донецка.
Преступники завладели денежными средствами. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Пострадавших нет.
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, заключено в сообщении.
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