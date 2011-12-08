В Донецке ограбили банк

Сегодня в Донецке неизвестные в масках совершили разбойное нападение на банк.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого городского управления милиции.

В сообщении отмечается, что сегодня в 16.35 на телефон «102» поступило сообщение о том, что двое неизвестных в масках, угрожая предметом, похожим на пистолет, совершили нападение на отделение банка «Капитал», расположенное в Калининском районе Донецка.

Преступники завладели денежными средствами. Сумма ущерба в настоящее время устанавливается. Пострадавших нет.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, заключено в сообщении.