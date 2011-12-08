Милиция раскрыла убийство 17-летней школьницы

В Севастополе милиция по «горячим следам» раскрыла убийство 17-летней школьницы.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью УМВД Украины в г. Севастополе, в дежурную часть Гагаринского райотдела милиции обратились родственники 17-летней девушки, сообщившие, что уже день не могут с нею связаться по телефону. Родители уехали в другую область на похороны, а дочь-школьница осталась дома. За девушкой присматривали родственники, живущие по соседству, но когда дядя пришел к племяннице, дверь в квартиру оказалась закрытой, в комнате горел свет, а телефон не отвечал.

По месту жительства девушки выехала следственно-оперативная группа и руководство райотдела милиции. С разрешения родственников сотрудники милиции взломали дверь квартиры. В одной из комнат на диване лежала убитая школьница.

Оперуполномоченные уголовного розыска установили, что девушку убил ее 21-летний знакомый. Сотрудники милиции установили местонахождение парня. Он скрывался в квартире своих родственников, в шкафу. Молодой человек при задержании сопротивления не оказывал, дал признательные показания.

Установлено, что подозреваемый пришел к девушке в гости, они поссорились, и парень стал ее избивать. От полученных ударов школьница потеряла сознание. Злоумышленник изнасиловал ее, после чего убил кухонным ножом.

21-летний злоумышленник арестован. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).