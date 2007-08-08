Киевские власти выступают за сохранение книжного магазина «Знання»

Киевские власти выступает против перепрофилирования книжного магазина «Знання» (ул. Крещатик, 44).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на начальника Главного управления коммунальной собственности Анатолия ЧУБА. Он сообщил, что договор аренды магазина заканчивается 16 октября, но пока разговоры об объявлении конкурса на аренду помещения на Крещатике “остаются разговорами”.

«Мы даже не рассматривали вопрос перепрофилирования этого помещения. По крайней мере Главное управление коммунальной собственности никаких претензий к магазину не имеет. Если и появится такой вопрос, то он будет решаться на уровне Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам собственности», - сказал А.ЧУБ.

По его словам, книжные магазины и киоски арендовали 5 магазинов и 4 киоска из перечня коммунальной собственности территориальной общины Киева. С начала года только один арендатор не продлил договора по собственному желанию, а еще один – приватизировал свои помещения.