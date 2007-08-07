В одесском дельфинарии «Немо» впервые родился дельфинёнок

В одесском дельфинарии «Немо» родился дельфиненок. Об этом сообщил директор заведения Сергей КЕЛЮШОК, заметив, что «случай появления на свет дельфина вне моря - первый в Украине за 10 лет».

По словам руководителя дельфинария, роды длились час и прошли легко. «Длина новорожденного - 70 см. Его мама Лиля чувствует себя великолепно, не отпускает малыша ни на шаг, учит его плавать и дышать», - добавил С.КЕЛЮШОК.

Имя для новорожденного будет выбрано по результатам конкурса. Предложения принимаются по электронному адресу: delfinariy@ukr.net .

Справка УНИАН. Дельфинарий «Немо» был открыт летом 2005 года. Работает круглый год. Кроме дельфинов, в ежедневном шоу участвуют морские котики. Зимой заведение посещают 300-400 человек в день, летом - около 1,5 тыс. одесситов и гостей города.