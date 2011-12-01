Большинство украинцев никогда не проходили тест на ВИЧ (СПИД)

63,9% жителей Украины никогда не проходили тест на ВИЧ-инфекцию (СПИД). Об этом свидетельствуют данные телефонного опроса, который проводился Институтом Горшенина с 28 по 30 ноября 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, результаты опроса были представлены сегодня во время пресс-конференции.

По результатам опроса, 34,5% проходили такой тест, а 1,6% отказались отвечать на этот вопрос.

Глава Государственной службы по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям Татьяна АЛЕКСАНДРИНА, комментируя эти результаты, сказала, что «этот показатель вызывает обеспокоенность», он свидетельствует, что «с молодежью и населением еще проводится недостаточная работа». По ее словам, еще несколько лет назад доступ к тестированию «был весьма ограничен», а на сегодняшний день в Украине создано 755 кабинета доверия. Т.АЛЕКСАНДРИНА подчеркнула, что также действует 14 мобильных пунктов и мобильных амбулаторий, которые проводят «выезды в поле» и проводят тестирование групп риска. Она надеется, что доступ к пунктам тестирования будет расширен.

Советник по вопросам лечения и развития «Всеукраинской сети ЛЖВ» Ирина БОРУШЕК сказала, что в Украине, по оценкам экспертов, ВИЧ-инфицировано 340 тысяч. А на диспансерном учете стоят лишь 115 тысяч. По ее словам, «получается, что каждый третий человек не знает, что он ВИЧ-инфицирован». Она подчеркнула, что «очень много случаев, что люди попадают в клиники уже на поздней стадии ВИЧ-инфекции - на стадии СПИДа, когда уже невозможно оказать помощь».

Директор Фонда Елены ПИНЧУК «АнтиСПИД» Ольга РУДНЕВА сообщила, что сегодня стартовал их проект в партнерстве с Google Карт. По ее словам, в ходе подготовки проекта впервые в истории Украины была собрана единая база пунктов тестирования на ВИЧ, которая объединяет 927 точек. Она подчеркнула, что на Google Карт будут показаны не только все точки, но и время их работы, телефоны.

Также на пресс-конференции сообщили, что во время опроса, отвечая на вопрос «Знаете ли вы, что 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом?» положительно ответили 60,4% респондентов, отрицательно - 38,5%, а затруднились ответить – 1,1%.

При этом, более 90% опрошенных считают, что ВИЧ/СПИД является серьезной и масштабной угрозой для граждан Украины. В частности, 83,4% ответили «точно да», 9,2% - «скорее да». «Скорее нет» ответили 2,2% респондентов, 2,7% - «точно нет». Затруднились ответить – 2,5%. На вопрос: «Как вы думаете, существует ли опасность заразиться ВИЧ-инфекцией для вас или ваших близких?» свыше 50% дали положительный ответ: «точно да» – 22,3%, «скорее да» – 27,6%. В то же время 22,8% ответили «скорее нет», а 20,6% - «точно нет». Затруднились ответить – 6,7%.

*** Согласно случайной выборке было опрошено 1000 респондентов в возрасте от 18 лет, во всех областных центрах Украины, городах Киеве и Севастополе. Квотами были регион проживания, пол и возраст респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает +/-3,2%.