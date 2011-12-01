Дело против Волги передали в суд

Генеральная прокуратура Украины направила в суд уголовное дело в отношении экс-председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины Василия ВОЛГИ.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей со СМИ Генпрокуратуры.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры завершено расследование уголовного дела в отношении председателя Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Украины, двух директоров департаментов указанного учреждения, а также помощника председателя за вымогательство и получение взятки в сумме 2 млн. грн., а также в завладении государственными средствами на сумму 47 тыс. грн.», - говорится в сообщении.

Указанное уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Шевченковский районный суд г. Киева.

Как сообщал УНИАН, В.ВОЛГА возглавлял Государственную комиссию по регулированию рынков финансовых услуг с марта 2010 года.

19 июля 2011 года он был задержан следователем Генеральной прокуратуры Украины совместно с работниками СБУ.

Генпрокуратура возбудила в отношении В.ВОЛГИ уголовное дело по ст. 368 ч. 3 Уголовного кодекса Украины (получение взятки в особо крупных размерах должностными лицами, занимающими ответственные должности, по предварительному сговору группой лиц).

20 июля Печерский райсуд Киева избрал В.ВОЛГЕ меру пресечения в виде содержания под стражей.

25 июля Президент Виктор ЯНУКОВИЧ освободил В.ВОЛГУ от должности председателя Госфинуслуг.