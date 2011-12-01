Милиционеров Днепропетровска посадили на новые колеса

Сегодня председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ вручил правоохранителям Днепропетровска 35 новых спецавтомобилей Ssang Yong.

Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».

Вручение автомобилей состоялось в рамках региональный программы «Безопасный город». Программа предусматривает создание в области единой региональной системы непрерывного патрулирования улиц в городах области.

Новые патрульные автомобили, оборудованные бортовыми компьютерами с GPS-навигацией, приборами приема-передачи мгновенных сообщений и средствами сотовой связи, поступили в пользование 8 райотделов и 27-го полка патрульной службы Днепропетровского городского управления ГУ МВД. GPS-навигация позволяет отслеживать патрульные машины, которые несут дежурство в разных частях города, и направлять ближайшую на место совершения преступления.

«Для эффективного выполнения задач по охране общественного порядка милицейские подразделения должны быть обеспечены современным автотранспортом, оснащены необходимым оборудованием, надежной радиосвязью, системой компьютерного учета правонарушителей и другими новейшими технологиями. Обеспеченность подразделений милиции спецсредствами была бы значительно ниже без помощи руководства органов государственной власти и той работы, которую осуществляет команда губернатора», - заявил начальник ГУ МВД в Днепропетровской области, генерал-майор милиции Виктор БАБЕНКО.

В ходе реализации региональной программы «Безопасный город» за полтора года правоохранители региона получили 96 новых патрульных спецавтомобилей. В частности, в прошлом году подразделения органов внутренних дел Днепродзержинска и Кривого Рога получили 33 современных патрульных автомобиля, в этом году 20 таких автомобилей были переданы в Днепродзержинский, Никопольский, Новомосковский и Павлоградский ГУВД. Еще восемь спецавтомобилей для патрулирования областного центра получила Муниципальная гвардия Днепропетровска.

Как отметил А.ВИЛКУЛ, «программа «Безопасный город» - это комплексный подход к повышению уровня правопорядка на улицах наших городов и районов. Она включает в себя обеспечение органов правопорядка новыми современными спецавтомобилями и предусматривает совершенствование системы диспетчеризации в соответствии с мировыми стандартами. От материально-технического обеспечения зависит эффективность работы правоохранительных органов, а значит безопасность наших жителей». Благодаря мерам, реализованным в рамках программы, с начала года в области почти на 7,5% увеличилось количество раскрытых преступлений, а также на 20% снизился уровень преступности, сообщил губернатор.

Проект реализуется без привлечения бюджетных средств, за счет средств социально ответственного бизнеса.