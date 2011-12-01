Милиционеров Днепропетровска посадили на новые колеса
35 спецавтомобилей Ssang Yong
Сегодня председатель Днепропетровской областной государственной администрации Александр ВИЛКУЛ вручил правоохранителям Днепропетровска 35 новых спецавтомобилей Ssang Yong.
Об этом сообщает ИА «МОСТ-ДНЕПР».
Вручение автомобилей состоялось в рамках региональный программы «Безопасный город». Программа предусматривает создание в области единой региональной системы непрерывного патрулирования улиц в городах области.
Новые патрульные автомобили, оборудованные бортовыми компьютерами с GPS-навигацией, приборами приема-передачи мгновенных сообщений и средствами сотовой связи, поступили в пользование 8 райотделов и 27-го полка патрульной службы Днепропетровского городского управления ГУ МВД. GPS-навигация позволяет отслеживать патрульные машины, которые несут дежурство в разных частях города, и направлять ближайшую на место совершения преступления.
«Для эффективного выполнения задач по охране общественного порядка милицейские подразделения должны быть обеспечены современным автотранспортом, оснащены необходимым оборудованием, надежной радиосвязью, системой компьютерного учета правонарушителей и другими новейшими технологиями. Обеспеченность подразделений милиции спецсредствами была бы значительно ниже без помощи руководства органов государственной власти и той работы, которую осуществляет команда губернатора», - заявил начальник ГУ МВД в Днепропетровской области, генерал-майор милиции Виктор БАБЕНКО.
В ходе реализации региональной программы «Безопасный город» за полтора года правоохранители региона получили 96 новых патрульных спецавтомобилей. В частности, в прошлом году подразделения органов внутренних дел Днепродзержинска и Кривого Рога получили 33 современных патрульных автомобиля, в этом году 20 таких автомобилей были переданы в Днепродзержинский, Никопольский, Новомосковский и Павлоградский ГУВД. Еще восемь спецавтомобилей для патрулирования областного центра получила Муниципальная гвардия Днепропетровска.
Как отметил А.ВИЛКУЛ, «программа «Безопасный город» - это комплексный подход к повышению уровня правопорядка на улицах наших городов и районов. Она включает в себя обеспечение органов правопорядка новыми современными спецавтомобилями и предусматривает совершенствование системы диспетчеризации в соответствии с мировыми стандартами. От материально-технического обеспечения зависит эффективность работы правоохранительных органов, а значит безопасность наших жителей». Благодаря мерам, реализованным в рамках программы, с начала года в области почти на 7,5% увеличилось количество раскрытых преступлений, а также на 20% снизился уровень преступности, сообщил губернатор.
Проект реализуется без привлечения бюджетных средств, за счет средств социально ответственного бизнеса.