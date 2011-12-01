Азаров побывает на львовском стадионе
05:55, 01 декабря 2011Общество
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Планируется рабочая поездка
На 2 декабря запланирована рабочая поездка премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА во Львов.
Об этом сообщил УНИАН источник в Кабинете министров Украины.
В комментарии УНИАН председатель Львовской облгосадминистрации Михаил КОСТЮК подтвердил, что такая поездка Н.АЗАРОВА во Львов планируется. «Рабочая поездка планируется, и она состоится в ближайшие дни. Точная дата согласовывается», - отметил он.
Львовский губернатор также сказал, что Н.АЗАРОВ ознакомится с ходом строительства нового терминала ГП «Международный аэропорт «Львов» и посетит львовский евростадион.
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