Азаров побывает на львовском стадионе

На 2 декабря запланирована рабочая поездка премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА во Львов.

Об этом сообщил УНИАН источник в Кабинете министров Украины.

В комментарии УНИАН председатель Львовской облгосадминистрации Михаил КОСТЮК подтвердил, что такая поездка Н.АЗАРОВА во Львов планируется. «Рабочая поездка планируется, и она состоится в ближайшие дни. Точная дата согласовывается», - отметил он.

Львовский губернатор также сказал, что Н.АЗАРОВ ознакомится с ходом строительства нового терминала ГП «Международный аэропорт «Львов» и посетит львовский евростадион.