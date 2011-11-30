В убийстве фотокора Розвадовского подозревают его знакомого

Убийство фотокорреспондента еженедельника «2000» Виталия Розвадовского имеет исключительно бытовую почву и никак не связано с его профессиональной деятельностью.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК.

«Конфликт возник на бытовой почве и никак не связан с профессиональной деятельностью», - сказал он.

На уточняющий вопрос, действительно ли подозреваемый в совершении убийства находится в больнице, он ответил положительно, а на вопрос, выживет ли, ответил: «Надеемся».

В то же время В.ФАРИННИК отметил, что подозреваемый в убийстве был знакомым В.Розвадовского.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября вечером в Киеве был убит фотокорреспондент газеты «2000» В.Розвадовский.

По данным следователей, между журналистом и лицом, подозреваемым в совершении преступления, возник конфликт на лестничной клетке в одном из домов на Харьковском шоссе.

Потерпевший с многочисленными колото-резаными травмами шеи и лица был доставлен в Киевскую городскою больницу скорой помощи, где он умер от потери крови.

29 ноября правоохранители задержали подозреваемого в убийстве. Во время драки с В.Розвадовским он также получил телесные повреждения. Установлено, что конфликт между потерпевшим и подозреваемым произошел на бытовой почве.

Возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о преднамеренном убийстве.