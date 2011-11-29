Эксперты: образование в Украине хуже, чем было в Советском Союзе

Эксперты отмечают существенное ухудшение уровня образования в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение высказывалось в ходе круглого стола "Можно ли получить настоящее университетское образование в Украине" в Институте Горшенина

Так, директор Открытой педагогической школы, доцент Киевского университета имени Бориса Гринченко Сергей ВЕТРОВ уверен, что украинскую систему образования в том виде, в котором она существует сегодня, спасти уже нельзя.

«Она устарела, она анахронична, она феодальна по сути - поскольку там ни учитель, ни ученик, ни студент не свободен», - отметил он.

Эксперт убежден, что систему образования нужно менять в принципе, а не пытаться ее реконструировать.

По словам С.ВЕТРОВА, в украинском образовании традиционно пытаются изменить технологию преподавания, в то время как изменений требует сама философия образования.

Первый проректор Национальной академии руководящих кадров культуры и искусства Галина ВЛАСОВА считает, что уровень образования снизился по сравнению с образованием в Советском Союзе.

«Снизился в том плане, что образование раньше давалось академическое и в очень жесткой иерархической управленческой системе. Сейчас студентам дана свобода выбора дисциплин - и к этому, может быть, не готовы ни студенты, ни преподаватели. Это, возможно, и вредит нашему образованию на сегодняшний день. Студенты этим шантажируют, а преподаватели должны с ними заигрывать. Это снижает качество образования, но это необходимый этап развития образования", - считает эксперт.