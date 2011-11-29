«Революция!» - Львов поддержал донецких чернобыльцев

Около 100 чернобыльцев, представителей ВО «Свобода» и Комитета общественных организаций Львовщины пикетировали сегодня Львовскую облгосадминистрацию в знак солидарности с донецкими чернобыльцами.

Как передает корреспондент УНИАН, в акции также приняли участие депутаты Львовского областного и Львовского городского советов.

Участники акции скандировали: «Львів - Донецьк разом!», «Революція!», «Слава Україні!».

Они держали плакаты с надписями: «Уряд Азарова-Тігіпка – у відставку!», «Смерть протестувальника – на руках режиму!», «Азаров, Тігіпко – ви винні у смерті людини!», «Геть режим олігархів і бандитів!», «Міністра МВС – у відставку!», «Суворо покарати вбивць Геннадія Конопльова!», а также держали портреты погибшего шахтера.

Председатель Львовского областного отделения благотворительного фонда «Помощь детям Чернобыля» Иванна ИВАНЧУК в своем выступлении выдвинула требования чернобыльцев к правительству, к которым добавилось требование «признать смерть Геннадия Конопльова преднамеренным убийством и наказать виновных».

Во время акции председатель Украинской ветеранской организации Игорь КОЦЮРУБА выразил солидарность с донецкими протестующими и отметил, что сегодняшняя акция является ярким проявлением солидарности востока и запада Украины.

Как заявила председатель Львовской областной организации ВО «Свобода» Ирина СЕХ, "Свобода" требует немедленно отправить в отставку министра внутренних дел Виталия ЗАХАРЧЕНКО, освободить от должностей начальника Донецкого областного и Донецкого городского управлений милиции, привлечь к уголовной ответственности вице-премьера - министра социальной политики Сергея ТИГИПКО, который своими действиями спровоцировал события, следствием которых стала гибель Г.Конопльова, а также «привлечь к уголовной ответственности всех лиц, которые отдавали или выполняли преступные приказы или проявили преступную бездеятельность, которая привела к смерти человека».

Акция протеста сегодня будет продолжена в 17.00 возле памятника Тарасу Шевченко во Львове, где ликвидаторы аварии на ЧАЭС, инвалиды, члены Украинской ветеранской организации, Народной Рады Украины, Комитета общественных организаций и ВО «Свобода» выложат свечами надпись «Львів - Донецьк разом!».