Убили фотокорреспондента еженедельника «2000»
13:31, 29 ноября 2011Общество
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1981 года рождения
|Виталий Розвадовский. Фото 2000.net.ua
Вчера вечером в Киеве был убит фотокорреспондент газеты «2000» Виталий Розвадовский.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, по предварительной версии следствия, убийство совершено на бытовой почве.
По данным следователей, между фотожурналистом и лицом, которое подозревается в совершении преступления, возник конфликт на лестничной клетке в одном из домов на Харьковском жилищном массиве.
Пострадавший с многочисленными колото-резаными травмами шеи и лица был доставлен в Киевскую городскую больницу скорой помощи, где он умер сегодня около трех часов ночи от потери крови.
Милиция возбудила уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – преднамеренное убийство.
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