Убили фотокорреспондента еженедельника «2000»

Вчера вечером в Киеве был убит фотокорреспондент газеты «2000» Виталий Розвадовский.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, по предварительной версии следствия, убийство совершено на бытовой почве.

По данным следователей, между фотожурналистом и лицом, которое подозревается в совершении преступления, возник конфликт на лестничной клетке в одном из домов на Харьковском жилищном массиве.

Пострадавший с многочисленными колото-резаными травмами шеи и лица был доставлен в Киевскую городскую больницу скорой помощи, где он умер сегодня около трех часов ночи от потери крови.

Милиция возбудила уголовное дело по ст. 115 Уголовного кодекса Украины – преднамеренное убийство.