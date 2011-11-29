«Столичный экспресс» Киев-Москва меняет расписание

Государственная администрация железнодорожного транспорта («Укрзализныця») и ОАО «Российские железные дороги» (РЖД, Россия) с 3 декабря 2011 года откорректируют расписание движения ночного скоростного поезда № 1/2 Киев - Москва "Столичный экспресс".

Как сообщили УНИАН в «Укрзализныце», с 3 декабря 2011 года поезд №2 сообщением Киев - Москва будет отправляться из Киева в 19:50 и прибывать на Киевский вокзал Москвы в 6:43. Время в пути составит 8 часов 53 минут. На сегодняшний день «Столичный экспресс» отправляется из Киева в 20:52 и прибывает в Москву в 9:01. Время в пути составляет 9 часов 44 минуты.

Поезд №1 Москва - Киев с 3 декабря будет отправляться из Москвы в 23:37 и будет прибывать в Киев в 6:23. Время в пути составит 8 часов 46 минут. На сегодняшний день этот поезд отправляется из Москвы в 23:17, прибывает в Киев в 6:24 и находится в пути 9 часов 07 минут.

Время отправления и прибытия поезда - местное.

Напомним, что с мая 2011 года «Столичный экспресс» работает в новом режиме без ночных остановок для пограничного и таможенного контроля, а также без технологической остановки для замены электровоза.

Пограничный и таможенный контроль пассажиров проводятся перед отправлением поезда и в последние 20 минут перед прибытием поезда в пункт назначения. Отказ от замены электровоза обеспечивает использование двухсистемного пассажирского электровоза ЭП10.

Справка УНИАН. Скоростной поезд №1/2 "Столичный экспресс" курсирует между Киевом и Москвой с августа 2005 года. Максимальная скорость экспресса - 140 км/ч, маршрутная (средняя) скорость - 102 км/ч.

На маршруте работают два состава поезда - украинский и русский, сформированные из современных пассажирских вагонов производства ОАО «Крюковский вагоностроительный завод» и ОАО «Тверской вагоностроительный завод» соответственно.