Королевская о ракетах и живых деньгах

Государство должно обеспечить коммерциализацию отечественного ракетостроения.

Об этом во время встречи с представителями космической отрасли заявила народный депутат Украины (фракция БЮТ-Батьківщина), председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

В частности, находясь с двухдневной поездкой в Днепропетровской области, Н.КОРОЛЕВСКАЯ посетила Конструкторское бюро «Южное» и Южный машиностроительный завод.

«Государство должно оказывать серьезную поддержку космической отрасли и обеспечить достаточное финансирование ее развития», - сказала она.

«Украина входит в число немногих космических государств, которые производят собственные ракеты-носители и космические аппараты. Она активно принимает участие в международных программах по реализации космических проектов. Только в 2011 году было осуществлено 6 пусков украинских ракет, которые вывели на околоземные орбиты космические аппараты других государств. И это при том, что бюджетное финансирование украинской космической программы в сотни раз меньше, чем, например, НАСА», - отметила народный депутат.

На встрече с представителями космической отрасли обсуждались проблемы развития отрасли в Украине и их законодательное урегулирование. Н.КОРОЛЕВСКАЯ сообщила, что в данный момент комитет, который она возглавляет, готовит предложения к принятому в первом чтении закону о Национальном космическом агентстве. Она заявила о своей готовности вести с ракетостроителями конструктивный диалог, чтобы высказанные предложения были эффективными и соответствовали проблемам отрасли.

Акцентируя внимание на необходимости коммерциализации отечественного ракетостроения, Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что «техника, создаваемая вами, имеет своих покупателей на внешних рынках». «И задача государства - обеспечить вашей отрасли наилучшие условия для работы. Вы должны получать заказ и живые деньги, которые пойдут на развитие отрасли и на улучшение уровня жизни конструкторов, разработчиков и производителей ракетной техники», - сказала она.

*** По данным Государственного космического агентства Украины, предприятиями космической отрасли в 2 квартале 2011 года получено доходов на сумму 1 млрд. 810 млн. грн. (На 35,2% больше запланированного), а с начала года - 3,0 млрд. грн. доходов (123,4% от плана). В 2 квартале чистая прибыль составила 89,9 млн. грн. при плане 14,1 млн. грн.