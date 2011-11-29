Генпрокурор: дело об отравлении Ющенко можно будет закрыть

Генпрокурор Украины Виктор Пшонка не исключает, что дело об отравлении экс-президента Виктора Ющенко может быть закрыто.

"Ющенко должен сдать кровь для того, чтобы ответить на вопрос: был он отравлен или нет", - сказал генпрокурор в эфире телеканала "1+1" в понедельник поздно вечером.

Он отметил, что следствию на сегодня необходим только этот анализ крови Ющенко, однако экс-президент его до сих пор не сдал.

"Он (Ющенко) предложил сначала свои лаборатории, потом отказался, сказал "потом", и добровольно кровь не сдает. Из всех тех материалов уголовного дела, которые есть, они спорные, нам нужен только этот последний анализ", - цитирует РИА Новости.

Генпрокурор также пояснил, что предыдущий анализ с нарушениями был доставлен в лабораторию.

Пшонка отметил, что по результатам нового анализа крови Ющенко следствие примет решение либо о продолжении расследования, либо о закрытии этого дела.

"Сдает кровь Ющенко, и мы дальше движемся по делу. Либо движемся в его расследовании и изучаем те обстоятельства, которые дадут лабораторные данные, либо его закрываем, если будут другие данные (отравление не подтвердится)", - заявил генпрокурор Украины.

С июня 2008 года и до смены власти в 2010 году генпрокуратура неоднократно отмечала, что факт преднамеренного отравления Ющенко полностью доказан. После того, как в начале 2010 года президентом Украины стал Виктор Янукович, следственная группа, расследующая отравление Ющенко, сменилась. Генпрокурор Украины Виктор Пшонка, занявший свой пост в ноябре 2010 года, не исключил, что отравления Ющенко не было.