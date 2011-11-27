Ивано-Франковск присоединился к акции против смертной казни

Сегодня в 18 часов на площади Шептицкого состоялась акция «Ивано-Франковск – город при жизни. Город против смертной казни».

Как передает корреспондент УНИАН, акцию организовало Сообщество Святого Эгидия и она посвящена приобщению Ивано-Франковска к более чем 1200 городов мира в рамках акции «Города при жизни – города против смертной казни».

В этом году по инициативе Сообщества Святого Эгидия и содействие городской власти Ивано-Франковск присоединился к международной акции против смертной казни.

По словам городского председателя Виктора АНУШКЕВИЧУСА, городская власть, выполняя волю всего общества, выступает за то, чтобы «смертная казнь была только по воле Божьей, поскольку светская власть такого права не имеет».

«Мы сделаем все, чтобы голос Ивано-Франковска против смертной казни был услышан миром» - прибавил мэр города.

Во время акции отмечалось, что Сообщество инициировало проведение Международного дня борьбы против смертной казни, который отмечается ежегодно 30 ноября. Именно в эти дни в Ивано-Франковске проводят акцию, к которой присоединились 1182 города во всем мире, символично освещая важные сооружения города, чтобы напомнить обществу о существующей проблеме.

В частности, в Ивано-Франковске разными прожекторами осветили здание художественного музея на площади Шептицкого. В акции приняли участие руководители горисполкома и городского совета, духовенства, жители и гости города.

Сегодня Ивано-Франковск стал вторым городом в Украине, который присоединился к акции. В прошлом году это сделал Львов.