Детскую книжку о Голодоморе составили, учитывая уязвимую психику маленьких

В Тернополе презентовали первый сборник художественных произведений для детей о Голодоморе «Зернышко Надежды».

Как передает корреспондент УНИАН, по словам распорядителя издания Людмилы ЮРЧЕНКО, тексты подбирались с учетом особенностей впечатлительной детской психики.

«Мы сделали так, чтобы маленькие читатели без агрессивных сцен и натуралистических подробностей могли открывать для себя непростые страницы нашей истории. В первой части – сказки и стихотворения, где, скажем, пришел волк и забрал у лесных зверенышей все запасы еды на зиму, и те вынуждены страдать, потому что нечего есть. Вторая часть состоит из рассказов, в которых главные герои еще дети. И на их жизненном опыте дети видят ту трагедию», – рассказала Л.ЮРЧЕНКО

Она отметила, что данное издание – первое в Украине, которое доступно дает возможность понять трагедию голодомора.

«Взрослые узнают о голоде по газетам, с телевидения, книжек или с рассказов еще живых свидетелей. Но для наших детей недостает соответствующих художественных произведений, на основе которых можно рассказать им об этом ужасном времени нашей истории. Мы попробовали подыскать понятные детям образы, нужные слова и жанры для разного возраста. Также мы пытались подойти к этой трагедии с позиции оптимистичной, чтобы не возникало в детских сердцах разочарования и отчаяния, чтобы каждый из них знал, что его судьба в его руках», – говорит Л.ЮРЧЕНКО.

Инициаторы появления издания – Союз Украинской Молодежи в Украине и журнал «Крылатые». Сборник сформирован на основе посланных на специальный конкурс материалов. Отбирали самые лучшие произведения с помощью педагогов и психологов-консультантов.

Издание одобрило Министерство образования Украины, предоставив ему гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки Украины».