Католики Севастополя отметили 100-летие невозвращенного им храма

100-летие севастопольского храма Священномученика Климента Римского отметили в субботу прихожане местной римско-католической общины Священномученика Климента Римского и священники Одесско-Симферопольской Епархии Римско-Католической Церкви в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, по случаю юбилея у здания коммунального кинотеатра «Дружба», под который с 1950-х годов используется бывший католический костел, при участии около 150 человек прошла литургия, во главе с епископом Одесско-Симферопольской епархии Римско-католической церкви в Украине владыкой БРОНИСЛАВОМ.

«Мы собрались возле нашего храма, чтобы молиться и просить Господа Бога оказать свое милосердие, чтобы к нам, верующим, как можно быстрее вернулся наш храм, который является нашим, но пока еще нам не доступным. Мы также молимся за местные власти, которые руководят Севастополем, чтобы они повернулись лицом к народу, чтобы они любили народ, уважали народ и служили народу, который их избрал. Мы надеемся, что придет минута, и они вернут храм, не боясь и не думая, что в этом вопросе какая-то политика. Ибо храм нужен верующим», - сказал во время службы владыка.

В ходе литургии также помянули память жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября Севастопольский городской совет в очередной раз отказался безвозмездно передать католикам здание бывшего католического храма, в котором в послевоенные годы размещается кинотеатр.

В текущем году горсовет Севастополя на своих пленарных заседаниях несколько раз отказывал депутатам и непосредственно Религиозному обществу в безвозмездной передаче здания бывшего католического храма. А в первый раз горсовет Севастополя отказал католикам в передаче храма в 1999 году.

Справка УНИАН. Храм Священномученика Климента Римского построен в 1911 году на средства севастопольских католиков. В 1936 году настоятель храма священник Матвей Гудайтис был расстрелян, а костел закрыт. В 1941-1942 годах костел пострадал от бомбардировок, однако около 80% здания уцелело. В 1958 году по проекту архитектора Брауде храм был перестроен под кинотеатр. Католическая община Севастополя в течение ряда лет безуспешно пытается вернуть здание костела.