Освятили памятный знак жертвам расстрела в Луцкой тюрьме

В областном центре Волыни освящен памятный знак жертвам расстрела в Луцкой тюрьме на месте, где были захоронены их останки. На нем отчеканено: «Сюда в послевоенные годы вывезены останки узников Луцкой тюрьмы, расстрелянных 23 июня 1941 года. Помним свою историю…»

Как передает корреспондент УНИАН, знак освятили и отслужили панихиду, после чего присутствующие представители власти, общественных организаций, духовенства, краеведы, возложили к нему цветы.

«Это символический памятный знак, потому что никто не знает, сколько людей здесь похоронено. Он будет напоминать нам об ужасных страницах нашей истории. И мы должны эту память передавать нашим детям и внукам, чтобы такое в Украине больше не повторилось», - сказал городской председатель Николай РОМАНЮК.

Памятный знак установлен на улице Карпенко-Карого при содействии городского совета Луцка.

Справка. С начала 1940 года на Волыни начались массовые депортации, аресты, убийства. В Луцк свозили "неугодные" со всех уголков Волыни. Архивные документы свидетельствуют, что состоянием на 10 июня 1941 года в Луцкой тюрьме содержалось 2 117 заключенных. Среди них - патриотически настроенная молодежь, активисты Организации украинских националистов, священнослужители, представители научной и творческой интеллигенции. Всех их планировалось эвакуировать в Вологду и Астрахань. Для этого выделялось 75 вагонов.

22 июня 1941 года приблизительно в 14.00 Луцку тюрьму бомбили вражеские немецкие самолеты. По окончании бомбардировки узники подняли бунт. Но сбежать удалось лишь единицам. Вдогонку беглецам были высланы наряды НКВД, которые расстреливали их на месте или возвращали в тюрьму.

Всего в Луцкой тюрьме расстреляно свыше 2000 жителей сорока городов и сел Волыни.