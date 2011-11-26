ГУ МВД: на видео хорошо видно, кто первый бросился на милиционеров

В столичной милиции называют провокационным заявление директора Ассоциации исследователей голодоморов в Украине, заместителя председателя Украинской республиканской партии Александра УШИНСКОГО о его избиении.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве, ряд СМИ распространили информацию о том, что работники милиции во время охраны общественного порядка 22 ноября на Крещатике якобы избили участника мероприятия А.УШИНСКОГО.

В ОСО отмечают, что «голословные, ничем не подтвержденные, заявления господина УШИНСКОГО носят явно провокационный характер. Это ничто иное, как попытка дискредитировать столичную милицию, которая профессионально и толерантно обеспечила общественный порядок во время собрания граждан 22 ноября в центре Киева, несмотря на негативное решение суда не поддалась на многочисленные провокации, в том числе и с участием народных депутатов Украины».

«Громкие заявления для СМИ об избиении и ограничении свободы социальные активисты используют достаточно часто. Это один из самых распространенных приемов привлечь внимание к своей личности и оправдать пренебрежение нормами действующего законодательства или агрессию по отношению к милиции», - убеждены в киевской милиции.

«На сей раз господин УШИНСКИЙ не стал выдумывать что-то новое. Но к журналистам обратился 23 ноября, спустя полсуток после события. Высказывание о том, что его 12 часов держали в помещении ТВМ-4 Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве и нарушали гражданские права, не выдерживает критики. Общее время пребывания господина УШИНСКОГО в ТВМ-4 Шевченковского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве не превышает трех часов. После составления в отношении него административного протокола по статье КУоАН о мелком хулиганстве УШИНСКИЙ был немедленно отпущен. Претензий к работникам милиции он не имел, на здоровье не жаловался. Его противоправные действия на улице. Крещатик зафиксированы техническими средствами. На видео хорошо видно, кто именно первым бросился на кордон работников милиции, чтобы, прорвав его, блокировать проезжую часть улицы Крещатик. Во время этой попытки он проявил незаурядную агрессию по отношению к милиционерам, хватал их за форменную одежду, пытался сорвать защитные шлемы. Его поведение красноречиво свидетельствует само за себя», заявили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в г. Киеве.

В милиции также заметили, что «этот гражданин уже привлекался к административной ответственности за злостное неповиновение милиции и нарушения миграционного законодательства. Учитывая эту странную ситуацию возникает логический вопрос – с какой целью господин УШИНСКИЙ прибег к таким откровенно сомнительным заявлениям, не готовит ли он подпочву для более масштабной провокации?».

Как сообщал УНИАН, 23 ноября А.УШИНСКИЙ обратился к прокурору Киева Анатолию МЕЛЬНИКУ и Уполномоченному Верховной Рады по правам человека Нине КАРПАЧЕВОЙ с просьбой установить и привлечь к уголовной ответственности лиц, которые 22 ноября, во время празднования Дня Свободы на Майдане Незалежности, грубо схватили его и подвергли пыткам.

"Несколько человек схватили меня за руки и цинично перебросили, как хлам, через заграждение прямо на проезжую часть улицы Крещатик. Люди в черном сбили меня с ног и волоком, нанося физическую боль, затянули в частный микроавтобус синего цвета. При этом положили меня на проходе между сидениями лицом вниз", - отметил А.УШИНСКИЙ.

"Один из них держал меня двумя руками за горло, нажимая до хрипоты. Два других коленями выдавливали воздух из легких, а четвертый кричал и с силой топтался по ногам. Имея давнее ранение легкого, я умолял их не душить меня и позвонить по телефону руководителю Киевского спецподразделения "Беркут" - полковнику милиции Владимиру ОЛЕКСАНДРОВУ, на что они ответили: "Мы сюда приехали из Чернигова и никому звонить не собираемся", – рассказал заместитель председателя УРП.

По его словам, издевательства продолжались около 30 минут.