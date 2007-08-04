Инфляция в Украине — одна из самых высоких... и это вряд ли приемлемо

Инфляция на Украине - одна из самых высоких среди стран с переходной экономикой, и это вряд ли приемлемо, заявил глава украинского представительства Международного валютного фонда Джеффри Фрэнкс. В нынешнем августе в Киев прибудет новый глава украинского представительства МВФ. Перед отъездом в Вашингтон Дж. Фрэнкс, занимавший эту должность последние три года, дал эксклюзивное интервью для «Зеркала недели».

По его словам, МВФ может ухудшить инфляционный прогноз для Украины на нынешний год.

"Несмотря на наблюдавшуюся до недавнего времени видимую позитивную динамику инфляции (если ее можно назвать таковой), серьезное беспокойство вызывают очевидные риски усиления ценового давления в Украине в будущем", - говорит Фрэнкс.

Первым фактором вероятного ускорения инфляции он назвал чрезвычайно быстрый рост частного потребления, стимулируемый не только увеличением бюджетных выплат, но и высокими темпами наращивания объемов кредитования физических лиц, домохозяйств.

"Второй фактор связан с тем, что с начала нынешнего года инфляционная конъюнктура в Украине складывалась благоприятно в основном благодаря ненормально низким ценам на продукты питания, в частности на мясо, - отметил эксперт. - Однако ситуация может измениться, поскольку вследствие засухи можно ожидать определенных осложнений с урожаем, в то время как тенденция к повышению цен на продукты питания уже наблюдается и в мировом масштабе".

Кроме того, добавил он, "мы уже видим рост цен производителей где-то на уровне 20% в годовом измерении, что также будет провоцировать более высокие темпы роста потребительских цен".

Вместе с тем, Джеффри Фрэнкс считает достижимым правительственный прогноз инфляции на уровне 7%, однако для этого, по его словам, "необходимо проводить более жесткую и фискальную, и монетарную политику, что в нынешних политических условиях в Украине кажется крайне маловероятным".

Более того, считает он, в случае дальнейшего ослабления параметров экономической политики существует угроза роста цен по итогам года от 9% до 10%. "Мы считаем такой уровень неприемлемым для украинской экономики на нынешней стадии ее развития. В любом случае, рост потребительских цен на уровне девяти или даже восьми процентов остается слишком высоким", - заявил представитель МВФ.

"Мы считаем необходимым, чтобы среднесрочный прогноз инфляции был установлен на уровне максимум 5%, и был сопоставим со среднестатистическими показателями экономик других стран переходного типа", - добавил он.

При этом Фрэнкс пояснил: "Если взглянуть на окружение Украины, то есть страны Восточной Европы и бывшего Советского Союза, то мы увидим, что в Украине уровень инфляции - один из самых высоких. И это не продиктовано объективной необходимостью, поскольку соседние страны обеспечивают сходные средние темпы экономического роста, сохраняя при этом гораздо более низкую инфляцию".