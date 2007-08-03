Двое людей заявляют про своё законное председательство в СелПУ

Советник Президента Украины Лидия ПОРЕЧКИНА отмечает, что она является законно избранным лидером Селянской партии Украины и отвергает обвинение экс-руководителя партии Александра ЯВОРСКОГО в ее попытке развалить партию.

Об этом она заявила корреспонденту УНИАН.

Л.ПОРЕЧКИНА сообщила, что 30 июня этого года 19 областных организаций партии на своих конференциях предложили ей стать председателем.

«Господин ЯВОРСКИЙ после этого испугался, что потерял партию, и начал ездить по областям и пугать людей», - сказала она.

При этом Л.ПОРЕЧКИНА отметила, что все заявления А.ЯВОРСКОГО направлены «на запугивание людей и Министерства юстиции».

По ее словам, Минюст провел проверку заседаний областных конференций, и предоставил вывод, что они проведены в соответствии с законом, устав партии не нарушен и новый председатель избран в соответствии с уставом.

Л.ПОРЕЧКИНА также сообщила, что один из членов партии пытался опротестовать данное решение в суде, но суд отказался рассматривать это дело, отметив, что указанны решения являются сугубо компетенцией съезда партии. «Минюст и суд свое слово сказали», - подчеркнула она.

Л.ПОРЕЧКИНА заявила, что А.ЯВОРСКИЙ делал все, чтобы развалить партию, а она объединяет эту политическую силу не для того, чтобы идти на выборы, а для того, чтобы сделать детальную программу развития села и на ее основе отстаивать на государственном уровне интересы крестьян.

«Господин ЯВОРСКИЙ не представляет, что такое село, что такое урожай на поле, поскольку он к этому никогда не был причастен, и партию получил с моей легкой руки в 2006 году», - добавила она.

Л.ПОРЕЧКИНА, кроме этого, напомнила, что есть уголовная ответственность за препятствование деятельности политических партий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, на пресс-конференции в УНИАН Александр ЯВОРСКИЙ обвинил советника Президента Украины Лидию ПОРЕЧКИНУ в развале партии. По его словам, в Секретариат Президента были приглашены несколько руководителей областных организаций партии, “которым предложили определенные материальные блага”. “Методом шантажа и лжи были созданы условия, когда несколько председателей областных организаций за нарушение были исключены из партии”, - сказал он. По словам А.ЯВОРСКОГО, также были подтасованы факты областных конференций и проведен закрыт съезд, где провозгласили “якобы нового председателя партии”. Он также сообщил, что обратился в Административный суд города Киева и к министру юстиции Украины с просьбой дать юридическую оценку этим действиям.

Как писала газета «КоммерсантЪ-Украина», Селянская партия Украины (СелПУ) на съезде 30 июня избрала своим лидером бывшего заместителя министра внутренних дел Лидию ПОРЕЧКИНУ, ее кандидатура была поддержана единогласно. Как утверждает издание, проведению съезда препятствовал бывший лидер партии Александр ЯВОРСКИЙ. «В результате, на съезд, созываемый секретарями областных организаций, господин ЯВОРСКИЙ так и не пришел. Делегаты единодушно отправили в отставку председателя партии, а его первого заместителя – Сергея ДОВГАНЯ – вообще исключили из ее рядов», - пишет газета. После избрания председателем СелПУ Л.ПОРЕЧКИНА заявила о том, что отзывает подпись предыдущего председателя СелПУ под меморандумом о создании блока с Аграрной партией Украины, Партией возрождения села и Украинской селянской демократической партией. “По словам источников, партия может присоединиться к блоку, создаваемому «Нашей Украиной», - пишет газета.