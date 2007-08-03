Террориста из украинца не вышло...

Задержанного в Турции гражданина Украины обвиняют в краже денег, и он не причастен к деятельности террористической организации „Аль-Каида”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, 26 июля с.г. отделом по борьбе с организованной преступностью и контрабандой Управления по вопросам безопасности и правопорядка провинции Анталья (Турецкая Республика) был задержан гражданин Украины, которого обвиняют в использовании фальшивых кредитных карточек и краже денег с банковских счетов.

2 августа турецкое информационное агентство „Сабах” опубликовало сообщение об аресте гражданина Украины, в котором речь шла о том, что кроме обвинения по статье „махинации с банковскими счетами и кредитными карточками”, ему инкриминируется причастность к деятельности террористической организации „Аль-Каида”.

С целью выяснения правдивости распространенного „Сабах” информационного сообщения, Посольство Украины в Турецкой Республике обратилось к руководителю отдела по борьбе с организованной преступностью и контрабандой Управления по вопросам безопасности и правопорядка провинции Анталья Рамазану ЧЕТИНКАЯ, который опроверг информацию о существовании обвинений со стороны правоохранительных органов Турции в адрес задержанного гражданина Украины в его причастности к каким-либо террористическим организациям.

Р.ЧЕТИНКАЯ сообщил, что после разговора представителей отдела по борьбе с организованной преступностью и контрабандой Управления по вопросам безопасности и правопорядка провинции Анталья с редакцией „Сабах” упомянутое информационное издание пообещало опровергнуть информацию с неправдивыми обвинениями в адрес задержанного гражданина Украины.

Дело продолжает находиться на контроле Посольства Украины в Турецкой Республике и Департаменте консульской службы МИД Украины.