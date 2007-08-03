Число донецких миллионеров выросло на 20%
12:11, 03 августа 2007Общество
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Информация ГНАУ
В Донецкой области в течение минувшего года число миллионеров выросло на 20%.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Донецке сообщил журналистам председатель Государственной налоговой администрации в Донецкой области Олег СОКОЛОВ.
По его словам, подсчет числа миллионеров еще продолжается.
"Мы абсолютные цифры сказать не можем. Но количество миллионеров, скорее всего, по нашим подсчетам, может увеличиться до 20%", - сказал О.СОКОЛОВ.
По итогам 2005 года в Донецкой области 62 человека указали в декларациях доход в размере свыше одного миллиона гривен.
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