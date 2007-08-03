Если бы выборы состоялись сегодня (опрос)

В Верховную Раду прошли бы шесть политических сил, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты социологического исследования на тему “Социально-политические ориентации и электоральные настроения населения Украины”, проведенного Всеукраинской социологической службой и обнародованные сегодня во время пресс-конференции в Киеве.

По данным исследования, за Партию регионов проголосовали бы 27,15% опрошенных, БЮТ - 19,3%, блок “Наша Украина - Народная самооборона” – 15,06%, Коммунистическую партию Украины – 5,94%, Блок Литвина – 3,77%, Социалистическую партию Украины – 3,38%.

Комментируя результаты исследования, директор по научным вопросам Всеукраинской социологической службы Борис САГАЛАКОВ подчеркнул, что около 27% избирателей еще не определились, за кого будут голосовать, но все равно отдают предпочтение определенным политическим силам. В частности, за “помаранчевых” (БЮТ, НУ-НС) готовы отдать свой голос 25,7% респондентов; за партии, которые входили в коалиции в парламенте V созыва (Партию регионов, КПУ, СПУ), – 22,78%. При этом 16,12% респондентов указывают, что разочаровались в действиях и первых, и вторых и ожидают появления новой “третьей” реальной политической силы.

Опрос проводился с 16 по 25 июля 2007 года во всех областях Украины, АР Крым и городе Киеве. Были опрошены 26 тысяч респондентов, в возрасте старше 18 лет. Возможная погрешность не более 1%.