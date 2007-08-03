«Киевгорстрой»: земля под «хрущевками» - это запасной аэродром

«Киевгорстрой» планирует заняться реконструкцией «хрущевок» не раньше 2010 года.

Об этом сегодня в интервью журналистам сообщил старший вице-президент «Киевгорстроя» Василий МОЖАР, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, реконструкция кварталов устаревшего жилья – это «запасной аэродром» в случае отсутствия свободных земельных участков для застройки в Киеве.

В.МОЖАР считает, что для того чтобы строительные компании были заинтересованы в реконструкции «хрущевок», государство должно создать надлежащие условия. В частности, освободить от передачи 5% жилья в пользу города и от уплаты паевых взносов.

При этом он отметил, что в законодательстве ничего не сказано о нежилом фонде в кварталах устаревшей застройки, который перешел в частную собственность.