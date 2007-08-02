БЮТ обратится к Ющенко, правоохранителям и общественности

БЮТ обратится к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, правоохранительным органам и общественности с просьбой отреагировать на факт избиения милиционерами жителей Днепропетровской области, которые занимались легальным отбором угля с терриконов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В частности, в среду, 1 августа, представители милиции вместе с неизвестными лицами жестоко избили жителей города Терновка (Днепропетровская обл.), которые занимались легальным отбором угля с терриконов и сдавали его в специализированные пункты приема. В связи с закрытием шахт основным заработком жителей этого города является отбор угля с терриконов и сдача его в специализированные пункты приема. В среднем заработок одного человека ежедневно составлял 35 грн.

Как отмечает пресс-служба, ориентировочно в начале июня этого года неизвестные лица запретили людям выбирать породу из терриконов безо всяких объяснений. В частности, они требовали от людей отдавать 60% дохода. В другом случае угрожали закрыть доступ к терриконам. “Эти лица вырыли ров, и пригрозили стрелять в людей, если те переступят через него”, - отмечается в сообщении. Несмотря на это 1 августа люди вышли работать ночью, однако лица, которые препятствовали жителям города Терновки работать на терриконах, вызвали милицию. Представители правоохранительных органов запретили работать людям, аргументируя это тем, что «они находятся не на своей территории, это частная собственность». Руководил группой милиционеров следователь райотдела города Павлограда Максим СОБОЛЬ. Общее руководство действиями милиции осуществлял начальник по экономической безопасности шахты ”Самарская” Валерий ПОДДУБЦЕВ. Вместе с представителями милиции находился экс-прокурор города Терновка. Работники милиция пытались затащить в машину одну из работниц - Викторию КУЗЬМИНОВУ. После того, как другие работники выступили в ее защиту, милиция и 8 неизвестных лиц применили физическую силу к людям.

Сегодня группа жителей Терновки Павлоградсного района в количестве 42 человек, которые пострадали во время избиения, прибыли в Киев. Информация о событиях в Терновке была заслушана на VIII съезде ВО «Батьківщина».