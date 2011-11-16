Лидер голодающих чернобыльцев находится под капельницей

В Донецке лидер голодающих чернобыльцев – председатель Донецкой областной организации Всеукраинской общественной организации инвалидов Чернобыльской катастрофы «Чернобыль-Еднисть» Николай ГОНЧАРОВ сейчас находится в больнице под капельницей.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила жена Н.ГОНЧАРОВА Наталья.

«Он в больнице, лежит под капельницей. Он плохо разговаривает», - сказала она.

По словам жены чернобыльца, Н.ГОНЧАРОВ сейчас находится в Донецкой городской больнице№17, куда его отвезла из здания регионального Управления Пенсионного фонда скорая медицинская помощь, состояние его здоровья «не нормальное».

«Он находится в больнице № 17, врачи сказали, что у него упадок сил. Доктор его посмотрел, сдали анализы, померили давление, обследовали, он сейчас лежит», – сообщила жена Н.ГОНЧАРОВА.

Как сообщал УНИАН, протестующие в Донецке чернобыльцы, объявившие вчера о голодовке, покинули региональное Управление Пенсионного фонда, а их лидера Н.ГОНЧАРОВА увезла в больницу карета «скорой помощи».

Голодающих чернобыльцев правоохранители просили покинуть здание регионального Управления Пенсионного фонда, угрожая уголовной ответственностью. Н.ГОНЧАРОВ тогда сообщил, что это было заявлено сегодня на заседании рабочей группы, где с ними встречались первый заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Сергей ДЕРГУНОВ и региональные руководители силовых органов.

По словам Н.ГОНЧАРОВА, голодующим чернобыльцам предложили покинуть здание Управления Пенсионного фонда и продолжить голодовку на улице, где обещали оказать помощь во всем необходимом.