Комитет по чествованию памяти жертв Голодомора обращается к учителям

Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. призывает педагогов поддержать общенациональную традицию и провести в поминальную неделю 21-25 ноября Уроки памяти Голодомора в Украине.

Об этом говорится в обращении комитета к руководителям образовательных заведений и учителям, сообщили УНИАН в пресс-центре Центра исследований освободительного движения.

В сообщении напоминается, что в августе 2010 года министр образования Дмитрий ТАБАЧНИК заявил, что Голодомор не был геноцидом украинцев, следовательно по его единоличному решению в новых учебниках по истории Украины, описывая Голодомор 1932-1933 гг. изъяли определение "геноцид" как "выдумку".

28 ноября 2006 года Верховная Рада Украины приняла Закон «О Голодоморе 1932-1933 годов в Украине», который трактует события 1932-1933 гг. как геноцид украинского народа.

Педагогов также просят организовать ученикам посещение памятных мест, музеев памяти жертв Голодомора и вовлечь школьников и студентов в участие в общественных поминальных мероприятиях в День памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов.

Общественный комитет по чествованию памяти жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 гг. создан в прошлом году. В его состав входят: Ольга БОГОМОЛЕЦ, Вячеслав БРЮХОВЕЦКИЙ, Владимир ВЯТРОВИЧ, Владимир ВАСИЛЕНКО, Иван ВАСЮНИК, Василий ВОВКУН, Анатолий ГАЙДАМАКА, Дмитрий ГНАТЮК, Петр ГОНЧАР, Иван ДЗЮБА, Иван ДРАЧ, епископ Евстратий (ЗОРЯ), Андрей ЖОЛДАК, Николай ЖУЛИНСКИЙ, Евгений ЗАХАРОВ, Александр ИВАНКИВ, Геннадий ИВАНУЩЕНКО, Сергей КВИТ, Андрей КОГУТ, Роман КРУЦИК, Нила КРЮКОВА, Станислав КУЛЬЧИЦКИЙ, Неля ЛАВРИНЕНКО, Александр МАКСИМЧУК, Василий МАРОЧКО, Нина МАТВИЕНКО, Мария МАТИОС, Олекса ПЕТРИВ, Мирослав ПОПОВИЧ, Олег РЫБАЧУК, Стефан РОМАНИВ, Евгений СВЕРСТЮК, Михаил СВИСТОВИЧ, Владимир СЕРГИЙЧУК, Евгений СТАНКОВИЧ, Лесь ТАНЮК, Владимир ТЕЛИЩАК, Игорь ЮХНОВСКИЙ.