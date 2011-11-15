В Ковеле на переходе вспыхнул колодец: пострадал 3-летний ребенок

В городе Ковель Волынской области двое людей получили ожоги вследствие воспламенения в газовом колодце.

Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, воспламенение произошла в 21.15 14 ноября на пешеходном переходе. Пострадали двое людей, из них один ребенок 2008 г.р., который с ожогами лица (1-2 степени), в состоянии средней тяжести, госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы.

Причина воспламенения устанавливается.

По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.