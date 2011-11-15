В Ковеле на переходе вспыхнул колодец: пострадал 3-летний ребенок
09:10, 15 ноября 2011Общество
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С ожогами лица 1-2 степени
В городе Ковель Волынской области двое людей получили ожоги вследствие воспламенения в газовом колодце.
Как сообщает пресс-служба МЧС Украины, воспламенение произошла в 21.15 14 ноября на пешеходном переходе. Пострадали двое людей, из них один ребенок 2008 г.р., который с ожогами лица (1-2 степени), в состоянии средней тяжести, госпитализирован в реанимационное отделение центральной районной больницы.
Причина воспламенения устанавливается.
По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.
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