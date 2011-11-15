Украинская военная делегация направилась в Казахстан

14 ноября в Республику Казахстан с официальным визитом отбывает украинская военная делегация во главе с министром обороны Михаилом ЕЖЕЛЕМ.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, в рамках визита 15 ноября состоится встреча М.ЕЖЕЛЯ с министром обороны Казахстана Адильбеком ДЖАКСИБЕКОВЫМ и переговоры в составе делегаций обеих стран.

Стороны планируют обсудить большой спектр вопросов развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

По итогам переговоров руководители оборонных ведомств Украины и Казахстана планируют подписать Соглашение между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Казахстан о военном сотрудничестве и Программе сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Казахстан на 2012 год.

Находясь в Астане, представители украинской военной делегации планируют посетить акционерное общество “Национальная компания Казахстан Инжиниринг”.

16 ноября М.ЕЖЕЛЬ и представители украинской военной делегации прибудут в Алматы для участия 17 ноября в 61-ом заседании Совета министров обороны государств-участников СНГ.

В заседании планируют принять участие военные делегации Азербайджана, Беларуси, Армении, Казахстана, Киргизстана, Молдовы, Российской Федерации, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины.

В соответствии с повесткой дня, участники заседания должны рассмотреть более 20 вопросов по разным направлениям многостороннего партнерского взаимодействия министерств обороны государств СНГ. В частности, они проанализируют итоги деятельности рабочих органов Совета министров обороны государств СНГ в 2011 году и рассмотрят план работы на 2012 год.

В Алматы также запланированы рабочие встречи М.ЕЖЕЛЯ с министром обороны Беларуси генерал-лейтенантом Юрием ЖАДОБИНЫМ и министром обороны Азербайджана генерал-полковником Сафаром АБИЕВЫМ.

По итогам этих встреч состоится подписание Плана мероприятий двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Республики Беларусь на 2012 год и Плана мероприятий двустороннего сотрудничества между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Азербайджанской Республики на 2012 год.