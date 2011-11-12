Госинспекция по безопасности судоходства подлежит ликвидации

04:33, 12 ноября 2011
Общество
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Постановление правительства

Кабинет министров постановил ликвидировать Главную государственную инспекцию по безопасности судоходства.

Об этом говорится в постановлении правительства №1149 от 9 ноября 2011 года.

Согласно постановлению, главой комиссии по ликвидации госинспекции назначен заместитель начальника госинспекции Владимир ДОРОНИН.

Мероприятия по ликвидации Главной госинспекции по безопасности судоходства должны быть осуществлены в течение шести месяцев.

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