Фильмы Тихого и Вроды откроют фестиваль кино в Кембридже

Новые ленты лучших современных украинских режиссеров будут демонстрироваться в рамках Четвертого ежегодного фестиваля украинского кино, который состоится 11-12 ноября в Кембридже, Великобритания.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Университета Кембриджа.

Сегодня, 11 ноября, режиссеры Владимир ТИХИЙ и Марина ВРОДА представят свои работы в Кембридже и пообщаются с посетителями фестиваля, которые съезжаются на это мероприятие со всей Великобритании. В.ТИХИЙ продемонстрирует короткометражные ленты из нового совместного режиссерского проекта «Украина, гудбай», который является продолжением сенсационного проекта «Мудаки: Арабески». М.ВРОДА представит свою серию короткометражных лент, включительно с лентой «Крест», которая принесла ей «Золотую пальмовую ветвь» на Каннском кинофестивале в 2011 году.

«Для нас большая радость и честь пригласить Владимира ТИХОГО и Марину ВРОДУ представить нам свои выдающиеся работы», – сказал руководитель Программы украинистики в Университете Кембриджа доктор Рори ФИННИН. «Эти режиссеры смело расширяют привычные рамки киноискусства и освещают острые общественные проблемы в своих лентах. Украинское кино возрождается, и мы искренне гордимся возможностью представить его британскому зрителю», – добавил Р.ФИННИН.

В субботу, 12 ноября, режиссеры О.ОНИШКО и С.ФАРХАТ представят свою новую документальную картину «Три истории Галичины» - трогательную историю еврейской семьи, украинской женщины и польского священника, которые вопреки кошмарам нацизма и сталинизма сумели сохранить сердечность и человечность.

Одновременно с Четвертым ежегодным фестивалем украинского кино, в рамках Программы украинистики в Университете Кембриджа также будет проведен первый международный симпозиум, посвященный кинематографу Игоря Савченко (1906-1950), работы которого преимущественно не известны на Западе. Учениками И.Савченко были такие известные киномастера постсталинских времен как Марлен ХУЦИЕВ, Сергей ПАРАДЖАНОВ, Александр АЛОВ и Владимир НАУМОВ.

Как отметили в пресс-службе, этот фестиваль проводится в рамках Программы украинистики в Университете Кембриджа, которая действует при финансовой поддержке украинского бизнесмена Дмитрия ФИРТАША.

В рамках Программы украинистики в Университете Кембриджа преподаются курсы украинского языка, литературы и культуры. Кроме этого, регулярно проводятся такие общественные мероприятия, как открытые лекции, выставки и литературные чтения, которые ставят целью популяризацию и содействие исследованию Украины в Великобритании и за ее пределами.

Программа украинистики была открыта в 2008 году и основана на постоянной основе в 2010 году.

Более детальную информацию о программе смотрите на странице www.CambridgeUkrainianStudies.org.