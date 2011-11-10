Работники УБОПа продали вещдоки - наторговали миллион

В Прикарпатье возбуждено уголовное дело против работников УБОПа, которые реализовали вещественные доказательства на 1 млн. грн.

Как сообщили сегодня УНИАН в пресс-службе областной прокуратуры, в частности, прокуратура Ивано-Франковской области 9 ноября возбудила уголовное дело в отношении заместителя начальника УБОП области и бывшего оперуполномоченного данного управления.

Дело возбуждено по признакам преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины.

Как утверждают в прокуратуре, эти стражи порядка, в соучастии еще с одним лицом, завладели и реализовали вещественные доказательства по уголовному делу на общую сумму около 1 млн. грн.

Следователями прокуратуры и сотрудниками оперативного подразделения Управления Службы безопасности Украины в Ивано-Франковской области должностные лица УБОП задержаны. Проверяется их возможная причастность к другим преступлениям.

На данный момент следствие по делу продолжается.