Футбольный судья убит тремя выстрелами в голову

Венесуэльский судья Тимолеон Кастильо был убит во время футбольного матча. Как передает РосБизнесКонсалтинг со ссылкой на венесуэльские СМИ, Кастильо был доставлен в больницу, однако вскоре скончался.



Сообщается, что убийца трижды выстрелил в голову 42-летнего арбитра и скрылся с места преступления.



Полиция уже начала расследование обстоятельств трагедии. По некоторым данным, убийца находился на трибуне, а затем вступил в перепалку с арбитром, когда одна из команд забила гол. Пока болельщики отмечали взятие ворот, преступник выбежал на поле и произвел выстрелы.



Кастильо был известен как справедливый арбитр. Один из местных футболистов охарактеризовал его работу как "безупречную".