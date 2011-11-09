Украинские вертолетчики прошли подготовку для службы в Африке

На базе 3-го полка армейской авиации 8-го армейского корпуса Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины завершилась подготовка летчиков и личного состава, доизбранного кандидатами на должности в состав следующей ротации 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины сил Миссии ООН в Либерии.

Как сообщили УНИАН в Департаменте прессы и связей со средствами массовой информации Министерства обороны Украины, на протяжении двух недель, в соответствии с программой подготовки, состоялись плановые полеты, занятия по изучению метеорологических условий в районе базирования, маршрутов полетов и тактической обстановки в Республике Либерия. Кроме того, вертолетчики отрабатывали выполнение взлета и посадки на запыленные площадки, в условиях высоких температур и влажности, а также полеты ночью. Всего для возобновления и совершенствования навыков экипажей было выполнены две летные смены с общим налетом 40 часов.

Боевое согласование украинских вертолетчиковых завершилось контрольными зачетными полетами на 233-м Ривненском общевойсковом полигоне. Экипажи выполняли полеты на боевое применение, по взаимодействию с группой боевого управления, поражали условные наземные цели неуправляемыми авиационными ракетами. Во время сертификации отряда состоялась также зачетная летная сменас применением авиационных средств поражения днем и ночью.

С будущими миротворцами проводились занятия по индивидуальной, специальной подготовке, организации полетов, усовершенствованию знаний и навыков летного состава, инженерно-авиационной службы, а также специалистов связи и тыла. Особое внимание при этом уделялось практической подготовке летного состава к выполнению миротворческих задач.

Согласно требованиям ООН, каждый вертолетчик в зависимости от класса и должности должен иметь определенное количество часов налета. Основное внимание во время теоретического и практического выполнения летных задач пилоты Ми-8 и Ми-24 сосредоточивали на таких элементах как боевое применение, поисково-спасательное обеспечение, выполнение взлета и посадки на запыленные площадки, а также полеты ночью и изучение метеорологических условий в районе базирования и маршрутов полетов.

Для очередной ротации были подготовлены 4 экипажа для перевозки грузов на внешней подвеске и 5 экипажей – к боевым применениям на вертолетах Ми-24. Кроме этого, экипажи готовы выполнять авиационные поисково-спасательные работы днем и ночью, а также над водной поверхностью. Пилоты накануне выполнили упражнения по морской подготовке. Были выполнены также прыжки с парашютом.

В период сборов всем военнослужащим из состава следующей ротации, которые будут проходить службу в непростых климатических и санитарно-эпидемиологических условиях, сделаны необходимые прививки.

Отправку личного состава 56-го отдельного вертолетного отряда ВС Украины в район выполнения миротворческих задач предусматривается провести в период с 14 по 27 декабря.