Верка Сердючка со своей “Рашей” продолжает пиариться в Европе

Поп-королева Верка Сердючка – комедийный феномен бывшего восточного блока, пишет британськая "Метро". Порождение украинского комика Андрея Данилко, Верка выступает с хорошо продаваемыми хитами в бывшем Советском Союзе. Она стала сенсацией на конкурсе Евровидение, но проиграла в ходе голосования сербскому женскому двойнику Билли Бантера (комедийный персонаж американских фильмов и комиксов. – Прим. перев.) Его песня Dancing Lasha Tumbaі теперь отходит в прошлое.

Какие преимущества и изъяны в том, чтобы быть украинской поп-звездой? Это нелегкий путь – быть украинской звездой. Это нелегкий путь быть звездой вообще. Иногда случаются люди, которые достают меня потому, что я слишком успешный. Меня не очень любили в Украине перед Евровидением, а после него нет большой любви к Верке и в России. Была кампания „черного пиара” против меня. Говорили, что я пел Russia goodbye („Россия, до свидания”), но я пел lasha tumbaі. Это была широкая кампания „черного пиара” со стороны российских телекомпаний, которые говорили, что Верка Сердючка послала Россию на...

Вы были разочарованы тем, что не выиграли Евровидения? После моего выступления на Евровидении, я знал, что возьму второе место. Сербиянка [Мария Шерифович] была все-таки достаточно хороша. Есть много преимуществ в том, чтобы быть вторым. Победитель должен поехать в шесть стран и работать бесплатно для Евровидения. Я делаю тот же тур, но мне платят за это.

Все бывшие советские страны голосуют только друг за друга. Это разрушает Евровидение? Я не думаю, что это так. Если ваше выступление будет плохим, то никто не будет голосовать за вас независимо от того, откуда вы приехали. В прошлом году украинский участник был двадцать первым. Никто, включая Россию, не голосовал за него. Следующий вопрос!

Ожидаете ли, что станете поп-феноменом в Великобритании?

Я – международный артист. Я – новый символ мира для европейских стран, не только для Великобритании или Украины. Следующий!

Вы говорите, что часть песни идет на монгольском языке. Монгольское посольство утверждает, что это – тарабарщина. Что из этого правда? Слова являются монгольскими на “суржике”. Когда мы сделали запись песни, мы изменили слова, чтобы сделать новую фразу, которая звучит так же. Эта фраза вызывала огромный скандал в России, а „ревнивые” люди пошли в российский парламент с требованием упразднить все мои российские концерты. Все говорят, что Верка пела “Россия, до свидания”, но это неправда. Следующий!

На певца из Right Said Fred совершили нападение на параде геев в Москве. Действительно ли в Украина толерантнее относятся к геям? К сожалению, мы не слышали о Right Said Fred в Украине. Украина очень толерантна к геям и лесбиянкам. Мы можем доказать это, потому что месяц тому назад сэр Элтон Джон выступил с концертом, и Джордж Майкл выступал несколько недель назад. Это имело большой успех, много украинцев и вип-персон пришли на эти выступления. Украинцы очень добры друг к другу. Они оценивают вас как человека, а не вашу сексуальную ориентацию.

Члены украинского парламента назвали Вас “гротескным и вульгарным”. Вы были расстроены?

Есть люди, которые любят Верку, и люди, которые скрывают свою любовь ко мне. Люди, которые были против Верки в парламенте, внезапно после Евровидения начали посылать мне письма с приветствиями. Я не люблю людей, которые быстро меняют свои мнения.

У укранцев есть чувство юмора?

Конечно. У нас есть чувство юмора. Некоторые люди любят Бенни Хилла, некоторые – нет. Это зависит от вашей индивидуальности.

Почему Вы назвали Эндрю Ллойда Веббера “мусором” на шоу Грема Нортона?

Кто-то интерпретировал Сердючку неправильно. Я имел в виду, что я смотрел мюзикл „Коты” по телевидению. Это было скучно. Вы должны смотреть мюзикл на сцене. Не смотрите „Котов” по телевидению.