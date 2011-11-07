Во Львове таки не будет аэропорта имени Бандеры

Городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ предложил правительству назвать львовский аэропорт именем короля Данила.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета, по словам А.САДОВОГО, «за последние месяцы я слышал очень много предложений относительно названия нашего аэродрома – имени митрополита Андрея Шептицкого, Степана Бандеры, Ивана Франка, Пинзеля. Я посмотрел на голосование, которое было на сайте visitlviv – с доминирующим преимуществом побеждает предложение «имени короля Данила». Это то предложение, которое я официально подал в правительство. Это хорошее решение этого вопроса, это компромиссное предложение, которое должно объединить всех львовян. Мы должны достойно почтить память основателя нашего города».