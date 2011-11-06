Завтра в Украине обещают до 13° мороза

7 ноября, по прогнозам синоптиков в Украине ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер юго-восточный, в южной и восточной частях северо-восточный, 5-10 м/с, в западных областях, Крыму и Приазовье местами порывы 15-18 м/с. Температура в восточных областях и на севере Левобережья ночью 8-13° мороза, днем около 0°; в западных областях ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 8-13° тепла, в Закарпатье до 16° тепла; на остальной территории ночью 0-5° мороза, в центральных и южных областях местами до 9° мороза, днем 0-5° тепла (на юге Одесской области и Южном побережье Крыма ночью 1-6° тепла, днем 4-9°).

В Киеве и области облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Температура по области ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. По г. Киеву температура ночью 0-2° мороза, днем 2-4° тепла.