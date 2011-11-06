Ревизора областного КРУ, которая попалась на взятке, засудили на 3 года

Вступил в силу приговор Апелляционного суда Днепропетровской области, которым за взяточничество к 3 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорен главный контролер-ревизор областного Контрольно-ревизионного управления. Об этом УНИАН сообщили в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области.

37-летняя чиновница КРУ в Днепропетровской области в 2010 г. была задержана на «горячем» при получении взятки в сумме 15 тыс. долларов от учредителя одного из ООО региона. Средства госслужащая требовала за неотображение в акте встречной проверки выявленных нарушений деятельности общества.

В октябре Верховный Суд Украины, рассмотрев кассационную жалобу прокуратуры Днепропетровской области, оставил решение Апелляционного суда Днепропетровской области без изменений.