На волейбольном матче убиты восемь человек

В Мексике преступники открыли огонь на волейбольном матче, проходившем в одном из парков города Кульякан, штат Синалоа, сообщает Associated Press в субботу, 5 ноября. Восемь человек погибли, семеро получили ранения.

По словам представителей правоохранительных органов, преступников сопровождали два человека, которые показывали им, в кого стрелять. "Нападавшие прекрасно знали, кого они собираются убить", - заявил прокурор штата.

Правоохранительные органы пока официально не называют никаких мотивов преступления, однако, отмечает AP, известно, что в Синалоа базируется носящий название этого штата наркокартель. Предположительно, речь может идти о конфликте между членами действующих в Мексике преступных организаций.