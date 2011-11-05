Гриценко: в армии нет ни одного боеспособного подразделения

Украинская армия не готова к внешним вызовам, заявил председатель парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО.

2010-й и 2011-й годы потеряны с точки зрения развития армии, сказал он в эфире программы «Большая политика» на телеканале «Интер».

А.ГРИЦЕНКО отметил, что базовый документ – Стратегия национальной безопасности – лежит без подписи уже целый год.

«Некому его утвердить. Это означает, что пропущен целый год с точки зрения планирования и развития. За полтора года правления ЯНУКОВИЧА не появилось ни одного программного документа, который бы определял перспективы развития армии не то, что на 10 или на 5 лет, а хотя бы на год вперед. Такого никогда не было за 20 лет», - заявил А.ГРИЦЕНКО.

Он сообщил, что нет ни программы развития армии, ни программы развития вооружений, ни программы развития оборонно-промышленного комплекса.

«Если пришла новая администрация, то, максимум, за месяц должна быть утверждена Стратегия национальной безопасности и обороны, которая определяет угрозы, национальные интересы, все прочее. После этого принимается новая доктрина», - объяснил народный депутат.

Ситуацию, по словам А.ГРИЦЕНКО, осложняет тот факт, что Украина утвердила внеблоковый статус, что означает – украинская армия сама должна выполнять все задачи, не полагаясь на союзников, соответственно, должен быть, минимум, втрое увеличен оборонный бюджет.

«Ничего не сделано, - констатировал А.ГРИЦЕНКО. – А еще министр, о котором даже АЗАРОВ говорит, что он занимается конфликтами, и который не знает, как развивать армию».

В таких условиях состояние боеспособности украинской армии сейчас такое, что в Сухопутных войсках нет ни одного боеспособного батальона, в Воздушных силах - ни одной боеспособной эскадрильи, в Военно-морских силах - ни одного боеспособного подраздела, отметил А.ГРИЦЕНКО.

«Это должен был бы знать Президент как Верховный главнокомандующий, и это его прямая сфера ответственности», - заявил он.

Как сообщил А.ГРИЦЕНКО, Комитет Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны трижды обращался к Президенту, предлагая безотлагательно принять кадровое решение по министру обороны, но этот вопрос постоянно откладывается.