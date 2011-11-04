Улицу Фрунзе в Киеве переименуют

На сессии Киевсовета 10 ноября будет рассматриваться вопрос о переименовании улицы Фрунзе в Кирилловскую.

Об этом сообщает пресс-служба председателя Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры и туризма Александра БРИГИНЦА, который также является членом комиссии КГГА по вопросам наименований и памятных знаков.

«Улице, названной в честь советского военачальника, который никогда не работал в Киеве и, соответственно, не имеет никаких заслуг перед нашим городом, возвращается историческое название - улица Кирилловская, это название известно с 1869 года благодаря Кирилловскому монастырю, к которому она направляется», - отметил А.БРИГИНЕЦ.

Депутат отметил, что даже современной столице Киргизии - городу Бишкек, который коммунисты в свое время переименовали в город Фрунзе - в честь советского военачальника, в котором он родился, уже давно вернули историческое название.

«В Киеве, к сожалению, процесс возвращения исторических названий проходит медленнее, чем в Средней Азии. Убежден, что киевские улицы должны носить либо исторические названия, либо названия в честь людей и событий, плотно связанных с историей города или Украинского государства», - сказал А.БРИГИНЕЦ.

Депутат выразил надежду, что уже к проведению в городе матчей финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года немало киевских улиц с неисторическими или революционными названиями получат новые имена, что даст возможность показать туристам столицу как европейский и цивилизованный город.

Кроме того, переименовывать улицы целесообразно перед проведением Евро-2012, поскольку можно будет сэкономить бюджетные средства.