Шевченко: Украину отдали в руки российского шоу-бизнеса

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова и информации Андрей ШЕВЧЕНКО (фракция "БЮТ-Батькивщина") призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА ветировать изменения к Закону «О телевидении и радиовещании».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил на заседании парламента.

По словам А.ШЕВЧЕНКО, эти изменения - «это попытка отдать украинский рынок в руки российского шоу-бизнеса, российского медиа-бизнеса».

Он подчеркнул, что «это не удавалось сделать за прошлый век, десятилетия и последние годы, и это не удастся сделать в будущем».

А.ШЕВЧЕНКО призвал В.ЯНУКОВИЧА воспользоваться правом вето.

Он отметил, что нужно «сохранить статус-кво». «Мы должны заботиться об украинском исполнителе, украинском продюсере, украинском режиссере, украинском журналисте», - заявил депутат.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» (относительно приведения в соответствие с требованиями Европейской конвенции о трансграничном телевидении к программной концепции вещания)» (№6342). За него проголосовали 238 народных депутатов из 414, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусматривается уменьшение доли «национального аудиовизуального продукта» в общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации – не менее 25%. До принятия закона эта доля составляла 50%. До 25% снижена и квота на присутствие отечественного продукта в радио- и телеэфирах.

Против принятия закона выступали представители фракции «БЮТ-Батькивщина» и часть депутатов от НУ-НС. Они требовали снять этот документ с рассмотрения. Принятие закона оппозиция встретила криками «Ганьба!».