В Донецке гостям Евро направление укажут пиктограммами
Знаки уже размещают
В Донецке ведутся работы по размещению знаков пешеходного ориентирования по основным маршрутным направлениям для болельщиков Евро-2012.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета со ссылкой на официальный сайт подготовки города к предстоящему чемпионату.
В сообщении отмечается, что, согласно Концепции для пешеходов и транспортной инфраструктуры УЕФА, будут размещены специальные указатели в виде пиктограмм, которые укажут путь к остановкам общественного транспорта, направления движения к основным объектам Евро-2012 (стадион, фан-зона, аэропорт, железнодорожный вокзал, гостиницы).
Донецкая академия автомобильного транспорта, по заказу Донецкого городского совета, разработала первый этап Концепции для пешеходов и транспортной инфраструктуры УЕФА.