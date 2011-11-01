В Донецке гостям Евро направление укажут пиктограммами

В Донецке ведутся работы по размещению знаков пешеходного ориентирования по основным маршрутным направлениям для болельщиков Евро-2012.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкого горсовета со ссылкой на официальный сайт подготовки города к предстоящему чемпионату.

В сообщении отмечается, что, согласно Концепции для пешеходов и транспортной инфраструктуры УЕФА, будут размещены специальные указатели в виде пиктограмм, которые укажут путь к остановкам общественного транспорта, направления движения к основным объектам Евро-2012 (стадион, фан-зона, аэропорт, железнодорожный вокзал, гостиницы).

Донецкая академия автомобильного транспорта, по заказу Донецкого городского совета, разработала первый этап Концепции для пешеходов и транспортной инфраструктуры УЕФА.